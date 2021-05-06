Россия развернула очередной этап информационной кампании по дискредитации дополнительных мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

Об этом говорится в официальном сообщении украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что целью спланированного комплекса акций является продвижение новой интерпретации согласованного сторонами механизма взаимодействия для реагирования на нарушения режима прекращения огня, которая должна решить две основные задачи:

— нивелировать роль СММ ОБСЕ в урегулировании конфликта на Востоке Украины,

— легализовать марионеточные квази-государственные образования в ОРДЛО путем продвижения механизмов документально оформленного прямого взаимодействия с ними.

«Частью указанной кампании является дискредитация украинской стороны СЦКК. Через так называемые средства массовой информации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО распространяются фейки о якобы использовании специально маркированных автомобилей центра для выполнения задач военного характера», — добавили в пресс-центре Штаба ООС.

3 мая 2021, в кузове автомобиля наблюдательной группы обнаружили два выходных пулевых отверстия, которые стали следствием обстрела из пулемета калибра 7,62 мм.

New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона сообщает, что Россия отвела от границ с Украиной только несколько тысяч военнослужащих. Несмотря на заверения Москвы, до сих пор у наших границ остаются около 80 тысяч российских военнослужащих — рекорд с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко ранее сообщил, что угроза наступления России с территории временно оккупированного Крыма есть, но стратегические замыслы военно-политического руководства РФ неизвестны.