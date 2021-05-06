Украинский сертификат вакцинации от COVID-19 даст «определенные преимущества» его владельцам. Согласно предварительным данным, украинский COVID-сертификат заработает до 1 июля.

Об этом пишет министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице Facebook.

«Украинский сертификат будет предоставлять его владельцам некоторые преимущества во время посещения развлекательных мероприятий и путешествий», — заявил глава Минздрава.

Таким образом министерство хочет мотивировать украинцев «более сознательно относиться к своему здоровью», пояснил министр.

«Не заниматься самолечением, обращаться к врачу при наличии первых симптомов болезни, изолироваться, чтобы не заразить свое окружение и тестироваться на COVID», — подчеркнул Степанов.

Ранее Степанов озвучил подробности создания украинского COVID-сертификата. Сертификат можно будет получить у врача или сгенерировать в приложении или портале «Дія».

Напомним, ранее Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования цифровых паспортов вакцинации от COVID. Первая группа из семи стран начнет тестирование уже в мае.

Также мы рассказывали, что Украина может преодолеть COVID-19 только в 2023 году, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Однако все может измениться в зависимости от скорости процесса вакцинации.