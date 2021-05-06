Неделя после Пасхи , который в этом году приходится на период с 3 по 9 мая, называется Светлая седмица или Светлый Пасхальная неделя. И самый важный праздник будет в пятницу. Она так и называется — Света пятница.

Мы бы хотели рассказать вам больше об этом празднике, чтобы вы знали его историю, традиции, чем Светлую пятницу вообще отмечают и что нужно сделать в этот день, а что лучше не делать.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Что такое Света пятницу и как ее отмечают

Пятницу Светлой седмицы отмечается в честь великой и светлой события для всех верующих людей — воскресение Иисуса Христа. Как мы уже сказали, ее отмечают на следующую неделю после Пасхи.

А Светлой она называется, потому что посвящена такой светлой и радостной события — воскресению Иисуса.

Пятница Светлой седмицы: традиции праздника

В церквях и во всех храмах в этот день отмечают память иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Здесь традиции так же связанные с водой, на богослужении ее освящают, а затем делают крестный ход к ближайшему водоему.

Люди, которые посетили церковь и набрали воды, используют ее в своих целях: поливают огород, деревья, сад — считается, что это поспособствует хорошему урожаю.

Ну а кроме этого, были традиции, которые не совсем связаны с религией и христианством, но они все равно достаточно интересны. Например, у славян была распространена традиция в Светлую пятницу приглашать зятя в гости к теще и тестю. Поэтому пятницу называли прощены днем.

А в некоторых регионах люди приглашали в гости не только зятя, но и всю его семью. А девушки в этот день очень рано просыпались, чтобы умыться утренней росой, они верили, что роса поможет сохранить им молодость и красоту.

Света пятница: чего нельзя делать

В этот день нет очень строгих запретов, но некоторые правила все же стоит придерживаться. Нельзя забывать, что эта неделя полностью приурочен радостному событию, так и вести себя нужно соответственно — нельзя злиться, ругаться, ругаться и так далее.

Так же, в этот день запрещено посещать кладбище. Для этого есть специальный день — Радоница, который отмечается 7 мая.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пасха 2021: видеопоздравления и музыкальные открытки