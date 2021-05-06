Светлый четверг, который в 2021 году 6 мая, имеет свои правила и запреты, как и все дни Светлой седмицы.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас главные традиции Светлого четверга.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя много и тяжело работать.

Нельзя сквернословить и ссориться.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя поститься.

Нельзя работать на земле. В некоторых регионах Украины люди верят, что у того, кто нарушит запрет, вырастет шишка на теле — «навская кость».

Что можно и нужно делать в этот день

В этот день принято устраивать смотрины.

Во многих регионах девушки специальными песнями призывают весну.

А еще в некоторых регионах Украины это Навский четверг (Пасха мертвых). В этот день отправляются на кладбища и оставляют на могилах умерших родственников пасхальные яйца, конфеты и другие угощения. Отметим, что Левобережная Украина, Киевщина и Подолье отмечают Навский день в Чистый четверг (перед Пасхой).

Напомним, что из-за эпидемии коронавируса и введенный в стране карантин в Киеве на поминальные дни закроют все кладбища.

Также ранее в МВД сообщили, как будут охранять порядок во время поминальных дней.