Светлый четверг – четвертый день после Пасхи – в народе называют Пасхой мертвых или Навским четвергом.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этом году Светлым четверг пришелся на 6 мая.

Как известно, Пасха мертвых – это славянский обычай поминовения усопших на Страстной, Пасхальной и Радоницкой неделях. В большинстве случаев под Пасхой мертвых понимают именно четверг Светлой недели.Пасха 2021: видеопоздравления и музыкальные открытки

Традиция поминать усопших именно в Светлый четверг была распространена в Беларуси и в Полесье (часть территорий Беларуси, Польши, России и Украины). Первый четверг после Пасхи Навским четвергом (от древнерусского слова «навь» – покойник, потусторонний мир) называли белорусы.

Согласно народным представлениям, в канун Пасхи Бог открывает ад и рай, и души мертвых могут вернуться на землю, а умершие в это время попадают сразу в рай. Отсюда якобы и возникла традиция «христосоваться» с усопшими, то есть ходить на кладбище.

На могилах люди обычно оставляют пасхальные подарки – пасхальные яйца и пасхальный хлеб. В этот день обычно молятся не только за живых, но и за усопших родных. Христиане просят прощения грехов и Царства Небесного.Как вести себя на кладбище — чего не стоит делать

Отметим, церковь не одобряет, когда на могиле оставляют еду (считается, что эта традиция языческая). Поэтому вы можете приготовить и раздать еду нуждающимся. Тем же, кто все-таки оставляет на могиле пасхальные яйца и пасхальных хлеб, рекомендуют не ставить там рюмку с водкой и черным хлебом (церковь не одобряет спиртное). Хотя при этом запрета употреблять спиртное на Радоницу нет, но допустимо выпить в память об умерших дома и в разумных пределах.

Оскорблением памяти усопших считают и шумные застолья с песнями у могил.

Начинать утро Радоницы советуют в храме, где можно заказать панихиду, помолиться об ушедших и раздать нуждающимся приготовленную еду и милостыню.