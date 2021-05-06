Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили посещать территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Вполне ожидаемо, что Украины в нем нет.

На сайте Совета Европы говорится, что 6 мая в список внесли Израиль.

Сейчас в перечне: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай (при условии, что сам Китай откроет свои границы для его граждан ЕС). Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан считаются резидентами Евросоюза для посещения ЕС. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны — Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Отметим, список этих стран пересматривают каждые две недели.

Накануне министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что Украина технически готова ввести паспорта вакцинации для путешествий.

Также сообщалось, что вакцину от COVID-19 американской компании Moderna признали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в Вашингтоне.