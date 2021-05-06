Национальный план по вакцинации от COVID-19 в апреле недовыполнили в 4 раза — в прошлом месяце врачи сделали менее 800 тысяч прививок, хотя планировалось вколоть 2,5 миллиона доз.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Нацплан предусматривал проведение в апреле более 2,5 миллионов вакцинаций, однако в Украине ввели меньше 800 тысяч доз вакцины. При этом плановые поставки вакцин выполнены в полном объеме», — сказал Ганиченко.

По его словам, план предусматривал поставку вдвое меньшего количества вакцин, чем запланированное количество прививок.

«Такая тенденция сохраняется до конца года. В Нацплане предусмотрены поставки 22 миллиона доз вакцин, при этом до конца года планируется ввести 48 миллионов доз вакцин», — сказал он и добавил, что в план пока не внесены 20 млн доз вакцины Pfizer, которые законтрактовала страна.

Ранее Юрий Ганиченко отмечал, что уже на следующей неделе в Украине может не быть «красных» зон карантина.

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили посещать территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Вполне ожидаемо, что Украины в нем нет.