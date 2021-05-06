Офицеры российской военной разведки Александр Мишкин и Анатолий Чепига (Александр Петров и Руслан Боширов) получили повышение и сейчас работают на Кремль.

Об этом в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE» сообщил член международной группы расследователей Bellingcat, журналист Христо Грозев.

По его словам, Мишкин и Чепига сейчас уже не шпионы, поскольку работают на государственной службе.

Он также заявил, что в 2014 году офицеры ГРУ были удостоены званий героев России за операции на территории Чехии и Болгарии.

При этом по словам спикера российского президента Дмитрия Пескова, Мишкин и Чепига не работают в администрации президента.

«Мне неизвестно, чтобы Петров и Боширов работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием», – цитирует его РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле вообще работать нельзя: «Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента».

https://www.youtube.com/watch?v=ulRaFQ4MmpQ

Напомним, Чешская полиция 17 апреля объявила в розыск двух мужчин с российскими паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, и заявила, что эти люди были в стране за несколько дней до взрыва на чешском складе боеприпасов 2014 году.

После того, как это стало известно, Чехия отказалась от поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».