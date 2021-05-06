28-летнего гражданина Италии арестовали по подозрению в участии в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков из «Донецкой народной республики».

Наемника схватило итальянское оперативное подразделение карабинеров (ROS), подробности опубликованы на сайте МВД Украины 6 мая.

Как было установлено следствием, подозреваемый действовал как боевик-наемник на территории так называемой ДНР с 2016 года.

Он делился информацией о своей деятельности с родственниками и друзьями через социальные сети. Правоохранители провели обыски по месту жительства итальянца.

Также на данный момент идет сбор материалов о посредниках, которые обеспечивали (в т.ч. финансово) каналы привлечения итальянских наемников для войны на Донбассе.

Расследование по делу началось еще в 2019 году.

Арест был осуществлен по предписанию следователя судьи Мессины по подозрению в нарушении норм Нью-Йоркской международной конвенции от 4 декабря 1989 по противодействию «наемничеству».

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поблагодарил итальянских коллег за последовательную работу и дружескую позицию.

«Во время переговоров с итальянскими коллегами мы неоднократно оговаривали недопустимости участия итальянских граждан на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований», – отметил он.

Как мы уже рассказывали ранее, итальянские правоохранители задержали бывшего полицейского из Кальяри, который воевал на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Также стало известно, пророссийские боевики «Л/ДНР» с 18 по 22 мая проведут командно-штабные учения, в ходе которых будут отрабатывать наступление.