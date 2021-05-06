Украина технически готова ввести паспорта вакцинации для путешествий.

Об этом в эфире «Украина 24» заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Относительно паспортов вакцинации или иммунных паспортов…Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза — для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними», — сказал Немчинов.

Он также уверяет, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

По его словам, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов. Немчинов пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Сумской области задержали мужчину, который под предлогом вакцинации от COVID-19 вводил пенсионерам снотворное и грабил их.

Также сообщалось, что вакцину от COVID-19 американской компании Moderna признали лучшей на Всемирном конгрессе вакцин, который проходил в Вашингтоне.