В Министерстве здравоохранения заявили о необходимости вакцинации от COVID-19 людей с хроническими болезнями.

Подробности обнародовала пресс-служба Минздрава. В ведомстве считают, что это может спасти жизнь и облегчить течение коронавирусной инфекции.

В Минздраве отмечают, что вирус бьет в самые уязвимые места.

«Поэтому, если у вас или ваших близких хроническая болезнь, вам нужна защита от COVID-19, которую дает вакцинация. Вакцина может защитить вас от заражения или существенно облегчить течение болезни, а также вернуть вам легкость общения с людьми, без страха заболеть», — утверждают в Минздраве.

Однако, перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, а перед непосредственно вакцинацией — сообщить медицинскому работнику, который делает укол, о хронических заболеваниях.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина уже технически готова ввести паспорта вакцинации для путешествий.

А в Сумской области задержали мужчину, который под предлогом вакцинации от COVID-19 вводил пенсионерам снотворное и грабил их.