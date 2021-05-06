На севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека.
Как передает издание globo.com, спецоперация проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
В ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.
По данным цифровой платформы Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о вооруженном насилии с июля 2016 года, это наибольшее с начала исследований количество смертей во время полицейской операции в общине.
В июне прошлого года Федеральный Верховный Суд Бразилии (STF) запретил деятельность полиции в трущобах во время пандемии. Решение допускает действия лишь в «совершенно исключительных случаях». Для этого агентам нужно сообщить прокуратуре о причине операции.
Журналисты рассказали, что подали запрос в полицию и местному депутату насчет причины спецоперации, однако ответа пока не получили.
Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados.#ODia
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/E3HdaRx19V
— Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2021
Как мы уже рассказывали ранее, в США за последние сутки произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Всего погибли 10 человек.
А в селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке человек открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.