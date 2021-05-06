На севере Рио-де-Жанейро в районе Жакарезиньо (район с фавелами) утром 6 мая произошла перестрелка, в результате которой погибли 23 человека.

Как передает издание globo.com, спецоперация проводилась в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе масштабной перестрелки был убит полицейский Андре Фриас выстрелом в голову, также погибли 22 подозреваемых. Пострадали два пассажира метро и два сотрудника полиции.

По данным цифровой платформы Fogo Cruzado, которая регистрирует данные о вооруженном насилии с июля 2016 года, это наибольшее с начала исследований количество смертей во время полицейской операции в общине.

В июне прошлого года Федеральный Верховный Суд Бразилии (STF) запретил деятельность полиции в трущобах во время пандемии. Решение допускает действия лишь в «совершенно исключительных случаях». Для этого агентам нужно сообщить прокуратуре о причине операции.

Журналисты рассказали, что подали запрос в полицию и местному депутату насчет причины спецоперации, однако ответа пока не получили.

Tiroteio no Jacarezinho deixa passageiros do MetrôRio baleados.#ODia Crédito: Reprodução pic.twitter.com/E3HdaRx19V — Jornal O Dia (@jornalodia) May 6, 2021

Как мы уже рассказывали ранее, в США за последние сутки произошло сразу несколько инцидентов со стрельбой. Всего погибли 10 человек.

А в селе Черемхов (Ивано-Франковская область) на автозаправке человек открыл стрельбу и скрылся на автомобиле. В результате происшествия пострадали два человека.