На следующей неделе в Украине может не быть «красных» зон карантина.

Об этом заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, пишет РБК Украина.

По его словам, завтра и послезавтра из «красной» в «желтую» зону перейдут Запорожская и Полтавская области. Ганиченко не исключает, что Сумская область также может выйти из «красной» зоны.

Напомним, сейчас в «красной» зоне карантина находится три области: Сумская, Полтавская и Запорожская.

Напомним, производитель вакцины Pfizer/BioNTech заявил, что их препарат способен защитить от всех известных штаммов COVID-19.

5 мая карантин ослабили в Житомирской области — регион перешел из «красной» сразу в «желтую» зону.