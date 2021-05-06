В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о предоставлении электронных услуг по регистрации места жительства в Украине. Документ, в случае принятия даст возможность получать прописку онлайн. Кроме того, из украинских паспортов исчезнет штамп о месте проживания.Соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной рады.

Появление законопроекта № 5463 под названием «Проект закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларирования места жительства в Украине» прокомментировал Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как заявил министр, сейчас украинцам для регистрации места жительства в паспорте или получения справки к ID-карте необходимо посещать несколько учреждений и ожидать в очередях. Принятие закона избавит граждан от этого.

«Достаточно авторизоваться в приложении «Дія» или на портале и сделать несколько кликов. Также мы отвяжем прописку от многих жизненных ситуаций, где она действительно не является необходимой», — отметил он.

Также по словам министра, каждый третий украинец прописан не по фактическому месту жительство, а примерно один миллион человек вообще не имеют прописки.

«Новый законопроект сделает изменение места регистрации проживания декларативным», -резюмировал министр.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцев, которые игнорируют правила регистрации по месту жительства, могут оштрафовать