В Украине продолжается рост цен на хлеб. Так, за последний год его стоимость увеличилась на 12,5% и подорожание не останавливается.

Подробности рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, передает Голос.

«Независимо от ситуации на мировом рынке с ценой пшеницы хлеб в Украине дорожает каждый месяц на 1-1,5%. И если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%», – подчеркнул эксперт.

По его словам, пока на мировом рынке будет расти стоимость пшеницы, хлеб в Украине будет продолжать дорожать. И эта ситуация не изменится до июня 2021 года.

«На мировом рынке цены на пшеницу растут, но они будут расти приблизительно до июня 2021 года. В июне, я прогнозирую, изменятся прогнозы на урожай, который собирают в Европе. И если там будет урожай пшеницы хороший, то зерно начнут быстро продавать по сниженной цене. Если на европейском континенте урожай будут ожидать плохой, то цена пшеницы будет держаться, чтобы позже продать по хорошей цене», – сказал экономист.

Как мы уже рассказывали ранее, жители оккупированного Крыма жалуются на то, что оказались в продуктовой изоляции: с территории материковой Украины товары не поступают, а Россия плохо снабжает полуостров продуктами. Все это уже привело к росту цен.

Тем временем, цены на продукты в Украине продолжают расти. С начала года больше всего подорожали овощи, яйца, масло и сахар.