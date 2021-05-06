В Виннице 6 мая вспыхнул пожар в здании офисного центра на улице Бевза.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.

Известно, что к борьбе с огнем привлекли 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. В итоге спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные под одной крышей помещения «Укргазбанка» и кафе.

На месте пожара обнаружили тело одного погибшего человека. Пожар уже локализовали.

https://www.youtube.com/watch?v=sq70K9WVvgI&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=BL1BiTv0nL4

Накануне на трассе «Киев-Одесса» сгорел пассажирский автобус «Неоплан».

Как сообщалось ранее, три человека погибли в результате пожара, который произошел в здании гостиницы «Вечный зов» в Москве (РФ).