В Виннице 6 мая вспыхнул пожар в здании офисного центра на улице Бевза.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС.
Известно, что к борьбе с огнем привлекли 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. В итоге спасателям удалось предотвратить распространение огня на расположенные под одной крышей помещения «Укргазбанка» и кафе.
На месте пожара обнаружили тело одного погибшего человека. Пожар уже локализовали.
https://www.youtube.com/watch?v=sq70K9WVvgI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BL1BiTv0nL4
Накануне на трассе «Киев-Одесса» сгорел пассажирский автобус «Неоплан».
Как сообщалось ранее, три человека погибли в результате пожара, который произошел в здании гостиницы «Вечный зов» в Москве (РФ).