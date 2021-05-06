Если бы в Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, победу в первом туре одержал нынешний президент Владимир Зеленский.

Данные опроса Центра Разумкова. свидетельствуют о том, что за Зеленского проголосовали бы около 20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За Петра Порошенко проголосовали бы соответственно 12,5% и 18% опрошенных, за Юрия Бойко — соответственно 11% и 14,5%, за Юлию Тимошенко — соответственно 8% и 10,5%.

Владимир Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Петром Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, Петр Порошенко — соответственно 20% и 39,5%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за нынешнего президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. За Бойко — соответственно 15,5% и 29%.

Как сообщалось ранее, в рейтинге украинских политических партий произошли изменения. По состоянию начало февраля, поддержку имеют три силы, но на первое место вырвалась «Европейская солидарность».

Украина занимает 69-е место в рейтинге счастливых стран мира по версии ООН.