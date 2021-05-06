В Украине зафиксировано 6038 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За минувшие сутки были госпитализированы — 1849 человек, выписаны из больниц — 1371, умерли — 374.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2097024 лица;

выздоровели — 1711709 человек;

летальных случаев — 45 451;

проведено ПЦР-тестов — 9555109.

