В Украине зафиксировано 6038 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За минувшие сутки были госпитализированы — 1849 человек, выписаны из больниц — 1371, умерли — 374.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2097024 лица;
выздоровели — 1711709 человек;
летальных случаев — 45 451;
проведено ПЦР-тестов — 9555109.