«Красная» зона карантина с пятницы, 7 мая, отменяется на территории двух областей Украины — Запорожской и Полтавской.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Отменить с с 00 часов 00 минут 7 мая 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Запорожской и Полтавской областей. Также применить на территории Запорожской и Полтавской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, власти Днепра приняли решение продлить жесткий карантин еще на два месяца. Он будет продлен до 30 июня.

Напомним, производитель вакцины Pfizer/BioNTech заявил, что их препарат способен защитить от всех известных штаммов COVID-19.