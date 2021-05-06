Эксперты рассказали, как вернуть себе желаемую форму после карантина, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Карантин стал настоящим испытанием для большинства украинцев. Один из вызовов – наладить режим: упорядочить питание, спорт и отдых. Ведь на улицу выходить не желательно, а усидеть дома с детьми – еще та задача.

Удержаться от употребления вкусняшек крайне трудно, ведь хозяйки почти целый день проводят на кухне. Поэтому проблема избыточного или недостаточного веса – скорее психологическая, чем физиологическая.

Чтобы сбросить вес – не обязательно голодать, подчеркивают диетологи. Надо просто упорядочить свое меню.

«Представим себе тарелку, ее надо разделить пополам – половину, даже большую часть тарелки, должны занимать овощи, вторую, меньшую часть тарелки, должно занимать небольшое количество белковых продуктов – это яйца, нежирное мясо, птица, бобовые, грибы», – заявила диетолог Оксана Скиталинская.

Есть стоит два-три раза в день, небольшими порциями. Мясо – не жарить, а тушить с небольшим количеством масла, на десерт выбирать фрукты, ягоды и черный шоколад. Людям с недостаточным весом можно употреблять больше каш и увеличить количество приемов пищи. Также очень важна обычная зарядка. Физические нагрузки не только делают тело стройным, но и борются со стрессом.

Напомним, ранее эксперты назвали продукты, которые опасны для женского здоровья.