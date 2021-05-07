Вчера заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако в официальной стенограмме разговора Жан-Пьер с журналистами, это заявление исправили. Об этом говорится на сайте Белого дома. Журналисты во время полета в президентском самолете, который направлялся в Луизиану, спросили представительницу Белого дома, поддерживают США вступление Украины в НАТО, на что получили утвердительный ответ: "Да". Однако пресс-служба Белого дома в своей стенограмме зачеркнула эту часть заявления Карин Жан-Пьер. В то же время в стенограмме осталась вторая часть заявления о том, что двери США должны быть открытыми для желающих.

Фото: часть стенограммы с сайта Белого дома Как пояснили представители Белого дома американскому изданию New York Post, часть заявления Жан-Пьер зачеркнули, поскольку она якобы "оговорилась". В администрации президента США добавили, что слова Жан-Пьер не отражают официальной политики Вашингтона. Напомним, до этого в Госдепе США заявляли, что Вашингтон хочет, чтобы двери НАТО были открытыми для Украины. Однако, как отметили в Госдепе, Украина должна соответствовать стандартам Альянса. Добавим, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что считает возможным вступление Украины в НАТО. По его словам, евроатлантическая интеграция Украины — не фантазия.