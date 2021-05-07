Если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам — партнерам США, Вашингтон ответит. Не с целью эскалации или поиска конфликта, а потому, что такие действия не могут оставаться безнаказанными.

Такое заявление в интервью «Радіо Свобода» сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США рассматривают любые разумные варианты для сдерживания агрессивных действий России против Украины или другого государства.

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Но просто скажу: когда речь заходит о попытке сдержать агрессию или ответить на нее, мы рассмотрим любой разумный вариант, потому что, как я уже говорил, мы решительно даем понять, что будут последствия в разных областях», – подчеркнул Блинкен.

Государственный секретарь США подчеркнул, что Вашингтон предпочитает более стабильные и предсказуемые отношения с Россией:

«Но одновременно также не менее важно, и мы убеждены в этом, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам, которые являются нашими партнерами, то мы ответим. Не с целью эскалации или поиска конфликта, а потому, что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Крайне ясно, что последствия будут».

Он также добавил, что под угрозу поставлены две вещи: первая – права украинского народа, его суверенитет, целостность территории, демократия, вторая — принципы, которые оказывают влияние в том числе и за пределами Украины.

Госсекретарь США пояснил, что эти принципы включают в себя, например, представление о том, что понятие «сфера влияния» надо было забыть после Второй мировой войны. И что другая страна не может просто взять и силой изменить границы своего демократического соседа, не может диктовать другой, какую политику проводить и с кем вступать в союзы.

https://www.youtube.com/watch?v=KQGJ5zOqxrE

Напомним, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели официальную встречу. Стороны обговорили российскую агрессию, визит Джо Байдена, безопасность в Черноморском и Азовском регионах и проблему коррупции.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном был назван способ остановить российскую агрессию против Украины.