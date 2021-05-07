Сертификаты вакцинации от COVID-19, которые должны появиться в Украине, подделать будет невозможно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает «Гордон».

По его словам, документы пытаются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах: «Все данные будут полностью защищены. Они с нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина».

По его словам, информация будет содержаться в электронном виде. Если что-то надо будет распечатать, это можно будет сделать с помощью генерирования QR-кода, в котором будут зашифрованы все данные.

«Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты, – что это будет почти невозможно. Наверное, подделать QR-код можно, но последствия этой подделки… Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен ими в частности с нашими европейскими коллегами», – добавил глава Минздрава.

Ранее главный санитарный врач Виктор Лишко пояснил, когда украинцам начнут колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.

А глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в июле-августе Украина ожидает первые поставки вакцины NovaVax. Что касается вакцины CoviShield от Serum Institute, то, по его словам, наша страна оказалась в заложниках ситуации, ведь Индия заблокировала экспорт препарата.