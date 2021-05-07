Сегодня из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал покарананя через незаконный приговор суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. Политзаключенного незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации — в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону. "Сегодня … под присмотром вооруженной охраны его этапировали в российско-украинской границы для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать с временно оккупированного Крыма", — сообщила омбудсмен. Сейчас Чирний пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Меловое" Луганской области. Как известно, Алексей Чирний считается четвертым фигурантом "дела Сенцова", в которой фигурируют кинорежиссер Олег Сенцов, студент Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев. Их обвинили в "подготовке террористического акта". Чирний единственный, кто признал свою вину на суде, хотя не согласился с квалификацией своих действий как "террористических". Ранее сообщалось, что защита украинского политзаключенного Олега Приходько готовит апелляционную жалобу и жалобу в Европейский суд по правам человека. РБК-Украина также писало, что состояние здоровья украинского политзаключенного Ивана Яцкина, содержащегося в оккупированном Крыму, ухудшилось.