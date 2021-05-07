День матери ежегодно отмечается во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 9 мая.

В День матери дети традиционно дарят открытки и поделки, сделанные своими руками, посвящают мамам стихи, поют песни или готовят завтраки, пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА.

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд — день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия, Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об умерших матерях.

Напомним, в Украине День матери не считается государственным праздником. Однако данный факт не мешает Украинская говорить слова благодарности матерям и дарить цветы и подарки.