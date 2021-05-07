8 мая празднуется День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Кроме того в этот день отмечается: Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца, Ночь женщин в Норвегии, Канадский фестиваль тюльпанов, Майский праздник в Великобритании. А по народному календарю Марк Ключник.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти и примирения

7 мая 1945 во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. При этом антигитлеровская коалиция официально приняла его только 8 мая в 23:01 по берлинскому времени (в Москве уже было 00:01 9 мая). В связи с разницей во времени большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника — «День победы в Европе»), в то время как страны бывшего СССР — 9 мая.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Таким образом в ООН признали, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования. Резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Для Украины 8 мая День памяти и примирения новый государственный праздник. Его ввели только в 2015 году по указу бывшего президента Петра Порошенко.

8 и 9 мая в Киеве, а также других населенных пунктах проходят мероприятия, посвященные Победе над нацизмом в Европе, Дню памяти и примирения и Дню Победы.Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана. В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста.Марк Ключник

В этот день отмечается память Марка — апостола от семидесяти, верного спутника святых Павла и Варнавы.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко». День Марка Ключника называли еще птичьим праздником. В это время пернатые возвращались в родные края целыми стаями.

К сожалению, в этом году из-за коронавируса День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) в Киеве не будут отмечать.