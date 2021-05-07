С 8 по 10 мая в Украине — выходные дни, мы празднуем День победы над нацизмом. 9 мая в этом году выпадает на воскресенье, а следовательно выходной распространяется и на понедельник, 11 мая. 8 мая также праздничный (но не выходной) день — в Европе и в Украине отмечают День памяти и примирения.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает читателям историю праздника 8 мая.

День памяти и примирения

7 мая 1945 во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. При этом антигитлеровская коалиция официально приняла его только 8 мая в 23:01 по берлинскому времени (в Москве уже было 00:01 9 мая).

В связи с разницей во времени большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника — «День победы в Европе»), в то время как страны бывшего СССР — 9 мая.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Таким образом в ООН признали, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования. Резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Для Украины 8 мая День памяти и примирения новый государственный праздник. Его ввели только в 2015 году по указу бывшего президента Петра Порошенко.

8 и 9 мая в Киеве, а также других населенных пунктах проходят мероприятия, посвященные Победе над нацизмом в Европе, Дню памяти и примирения и Дню Победы.

Как сообщалось ране, День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая) в Киеве не будут отмечать из-за коронавируса COVID-19.

