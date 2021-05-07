8 мая Украина празднует День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, до 2015 года 8 мая День памяти и примирения был сугубо европейским, постсоветские страны отмечали только 9 мая.День памяти и примирения

7 мая 1945 во французском Реймсе начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль подписал акт капитуляции Германии. При этом антигитлеровская коалиция официально приняла его только 8 мая в 23:01 по берлинскому времени (в Москве уже было 00:01 9 мая). В связи с разницей во времени большинство стран мира отмечает День Победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника — «День победы в Европе»), в то время как страны бывшего СССР — 9 мая.

В ноябре 2004 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения. Таким образом в ООН признали, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования. Резолюция предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Скорбим о тех, кто погиб на полях сражений, в фашистских застенках и концлагерях. Воздаем дань памяти всем погибшим, отдавшим свои жизни во имя Великой победы.

Мы выражаем глубокую признательность ветеранам Великой Отечественной войны и гордимся их подвигом! Без них наша участь была бы незавидной, а возможно нам бы просто не дали шанса появиться на этот свет. За нашу жизнь, за счастье быть, дышать, любить огромное им спасибо от всех живых!

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе травневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

Напомним, 8 мая Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетил поселок Меловое на Луганщине, который расположен на границе между Украиной и Россией.