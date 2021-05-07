Большинство украинцев (41%) считают, что Украина должна отмечать и День памяти и примирения (8 мая) и День победы над нацизмом (9 мая).

Данные опроса фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова показывают, что только 31% респондентов считает, что Украина должна отмечать только День победы.

Кроме того, около 9% украинцев уверены, что Украина должна отмечать только День памяти и примирения 8 мая.

По данным опроса, четверть (25%) украинцев считают, что День победы — это прежде всего празднования победы Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Еще 37% называют этот день празднованием победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Поддерживают решение о запрете публичного использования и ношения георгиевской ленты 43% украинцев, против — 29% граждан.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова показали, что если бы в Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, победу в первом туре одержал нынешний президент Владимир Зеленский.

Украина занимает 69-е место в рейтинге счастливых стран мира по версии ООН.