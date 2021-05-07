Правоохранители задержали депутата райсовета и председателя объединенной территориальной общины (ОТГ) Киевской области за мошенничество в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору. Они пытались завладеть 2600000 гривен местного жителя за помощь в выделении земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия председатель ОТГ вместе с депутатом райсовета пытались завладеть деньгами местного жителя. Они пообещали ему решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, изменив его целевое назначение. Свои услуги они оценили в 2600000 гривен. Деньги планировалось получить частями через посредника — 280000, 800000 и 1600000 гривен. Подозреваемых в мошенничестве задержали при получении посредником второй части денег. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование осуществляет управление Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении СБУ.

Фото: задержание депутата райсовета и главы ОТГ Киевской области (gp.gov.ua) Напомним, в начале апреля СБУ разоблачила на взятке депутата Бориспольского районного совета. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40000 долларов. Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки. РБК-Украина писало, что детективы НАБУ сообщили первые подозрения по делу о "ядерных взятках". Так, о подозрении сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасов.