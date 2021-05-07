Ксения Мишина и Александр Эллерт не на шутку переполошили поклонников, подогревая слухи о ссоре и даже расставания. Актриса уехала сниматься в Хорватию, а Александр остался в Украине. Правда, тайно посетил любимую, не могло укрыться от бдительных поклонников. Ксения удалила все фото с любимым и отписал от него, а ее философские посты об отношениях только больше будите сеть. Но не надо волноваться — парочка счастлива и влюблена и снова демонстрирует свои чувства на всю сеть. Так, Ксения и Александр пришли на съемки шоу "Мастер Шеф". Соответствующее фото появилось на странице актрисы в Instagram. На фото видно, что звезда и автор "Квартал 95" настроены воинственно. На них — фартуки противоборствующих команд. "Оказывается, он круто готовит! Долго скрывал свои способности, но" Мастер Шеф "разоблачил … А все ради чего? Ради новой сковородки. Для меня Но теперь готовить будет он! И опять же — для меня", — рассказала о тайный талант любимого Ксения. Под постом любимой Александр не удержался и пошутил. Он уточнил, что еще в совершенстве владеет приложение службы доставки продуктов.

Ксения показала счастливое фото с Сашей (фото: instagram.com/misha.k.ua) Поклонники пары не устояли перед идиллией влюбленных, ведь Эллерт давно не комментировал фото Ксении, и вот все вернулось на круги своя. Наконец Саша появился. Любви вам и счастья Какие вы красивые Вы очень красивая пара Обожаю вас, вы вместе просто шикарные Вы так бесподобны, шикарные, угорелые. Я всегда видела у Саши потенциал. Берегите друг друга и вашу бешеную любовь Какие же вы красивые и классные. пара века Напомним, что ранее Ксения и Александр отдохнули в Одессе в неожиданной компании.