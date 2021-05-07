В Украине фиксируют улучшение ситуации с коронавируса. Эксперт назвал причины снижения заболеваемости COVID в Украине. Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина микробиолог и вирусолог Владимир Широбоков. По его словам, респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшим до этого пандемического периода "Они имеют тенденцию — вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития", — считает он. По его словам, на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы — уменьшается заболеваемость. "Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже выехать отдыхать", — сказал он. Напомним, Сумская область последней в Украине выходит из "красной" зоны карантина. Отметим, Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина.