В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православным Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.Что будем отмечать и сколько отдыхать — читайте в нашем материале

Дополнительные выходные в мае

День Труда 1 мая этого года приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. Согласно Закону о переносе праздничных дней, выходных станут следующие два дня — 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.

Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая — государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным — понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные — 8, 9 и 10 мая.

Календарь на май 2021

Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021

1 мая — День труда

2 мая — Пасха

3 мая — Всемирный день свободы печати (печати)

7 мая — День радио

8-9 мая — дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

8 мая — Международный день Красного Креста

9 мая — День Победы

9 мая — Международный день Европы

9 мая — День матери

12 мая — Всемирный день медицинских сестер

15 мая — Международный день семей

15 мая — День науки 15 мая — Всеукраинский День Европы

16 мая — Всеукраинский день работников культуры

16 мая — День молодежных и детских общественных организаций 16 мая — День памяти жертв политических репрессий

17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая — Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа

18 мая — Международный день музеев

19 мая — Международный день борьбы с гепатитами

20 мая — День банковских работников

20 мая — Всемирный день метролога

21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая — Международный день биологического разнообразия

23 мая — Праздник Героев

24 мая — День славянской письменности и культуры

25 мая — День филолога

25-31 мая — неделя солидарности с народами территорий, которые управляются не самостоятельно

28 мая — День пограничника

29 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

29 мая — Международный день миротворцев ООН

30 мая — День химика

30 мая — День Киева

31 мая — Всемирный день без табака

Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты нельзя нарушать в Вербное воскресенье.

