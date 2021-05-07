В мае украинцев ждет два длинных уикенда и много интересных праздников и памятных дат. В этом году традиционные майские праздники совпали с православным Пасхой и первые выходные месяца будут длинными.Что будем отмечать и сколько отдыхать — читайте в нашем материале
Дополнительные выходные в мае
День Труда 1 мая этого года приходится на субботу, а следом, в воскресенье украинцы будут отмечать Пасху. Согласно Закону о переносе праздничных дней, выходных станут следующие два дня — 3 и 4 мая. Таким образом в Украине будет 4 выходных дня подряд.
Еще один перенос будет во вторые выходные мая. 8 и 9 мая в Украине отмечается дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая — государственный выходной, соответственно, следующий день станет также выходным — понедельник, 10 мая. И украинцы снова получат длительные выходные — 8, 9 и 10 мая.
Календарь на май 2021
Какие праздники и памятные даты будем отмечать в мае 2021
- 1 мая — День труда
- 2 мая — Пасха
- 3 мая — Всемирный день свободы печати (печати)
- 7 мая — День радио
- 8-9 мая — дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
- 8 мая — Международный день Красного Креста
- 9 мая — День Победы
- 9 мая — Международный день Европы
- 9 мая — День матери
- 12 мая — Всемирный день медицинских сестер
- 15 мая — Международный день семей
- 15 мая — День науки 15 мая — Всеукраинский День Европы
- 16 мая — Всеукраинский день работников культуры
- 16 мая — День молодежных и детских общественных организаций 16 мая — День памяти жертв политических репрессий
- 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества
- 18 мая — Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
- 18 мая — Международный день музеев
- 19 мая — Международный день борьбы с гепатитами
- 20 мая — День банковских работников
- 20 мая — Всемирный день метролога
- 21 мая — Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
- 22 мая — Международный день биологического разнообразия
- 23 мая — Праздник Героев
- 24 мая — День славянской письменности и культуры
- 25 мая — День филолога
- 25-31 мая — неделя солидарности с народами территорий, которые управляются не самостоятельно
- 28 мая — День пограничника
- 29 мая — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
- 29 мая — Международный день миротворцев ООН
- 30 мая — День химика
- 30 мая — День Киева
- 31 мая — Всемирный день без табака
Напомним, ранее мы писали о том, какие строгие запреты нельзя нарушать в Вербное воскресенье.