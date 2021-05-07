Главный санитарный врач Виктор Лишко пояснил, когда украинцам начнут колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.

В ходе брифинга он озвучил даты для каждого препарата.

«В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer — начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая«, — рассказал Ляшко.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в июле-августе Украина ожидает первые поставки вакцины NovaVax. Что касается вакцины CoviShield от Serum Institute, то, по его словам, наша страна оказалась в заложниках ситуации, ведь Индия заблокировала экспорт препарата.

Как сообщалось ранее, Национальный план по вакцинации от COVID-19 в апреле недовыполнили в 4 раза — в прошлом месяце врачи сделали менее 800 тысяч прививок, хотя планировалось вколоть 2,5 миллиона доз.