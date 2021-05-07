Кремль мог дойти до Киева, агрессию России остановили санкции.

Такое мнение в эфире «Право на владу» высказал председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Павиленис Жигимантас.

«Если бы не санкции Европейского Союза и не единство с Америкой, россияне, Кремль был бы уже под Киевом», – заявил он.

Он также добавил, что Запад сделал очень много ошибок и «пробудился только после оккупации Крыма».

Жигимантас считает, что сейчас Украине не должна соглашаться на диалог с агрессором. Он напомнил, что Россия начала замечать Литву только после того, как страна вступила в НАТО (в 2004 году).

Жигимантас посоветовал Украине не поддаваться на кремлевскую пропаганду и выбрать путь евроинтеграции.

https://youtu.be/Hp574ptle-Q?t=10305

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Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам — партнерам США, Вашингтон ответит. Не с целью эскалации или поиска конфликта, а потому, что такие действия не могут оставаться безнаказанными.