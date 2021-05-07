Украинцы, в основном заробитчане и студенты, после Пасхи и ослабления карантина массово ринулись в Польшу, сейчас на границе наблюдаются пробки.

В сюжете ТСН говорится, что в районе пунктов пропуска «Шегини» и «Краковец» находятся сотни авто в очереди.

Скопление машин образовалось именно на выезд из Украины. Заробитчане могут прождать в очереди 8-10 часов.

По словам украинских пограничников, для них очереди были прогнозируемы, ведь они традиционно образуются в период праздников. Ускорить пропуск людей не могут из-за карантинных мер безопасности.

Сейчас обе стороны тратят больше времени на оформление из-за температурного скрининга и проверку документов.

«Праздники уже закончились и наши граждане возвращаются на работу, возможно, на обучение в страны Европы. Прогнозируем, что очереди за выходные должны исчезнуть», – пояснила начальник пресс-службы Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Как сообщалось ранее, уровень безработицы в Украине вырос почти до 10%, а доходы граждан сократились при этом примерно на 8%. Многие украинцы спасались за счет заработка за границей, но пандемия COVID-19 усложнила эту возможность.

Также сообщалось, что несмотря на то, что Европа будет в этом закрыта для путешественников из Украины, запрет не коснется заробитчан. По словам представителя рекрутинговой компании по трудоустройству украинцев за рубежом, такое решение в странах ЕС приняли, учитывая горький опыт прошлого года в аграрном секторе.