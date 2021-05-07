В Украине надровидобування хотят вывести из "тени". Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует принять доработанный законопроект №4187. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР. Закон предлагает предоставить право гражданам Украины на получение части дохода государства от рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Предполагается ограничить право недропользователями для граждан и юридических лиц России. В документе прописано создание государственного веб-портала "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины" как единой информационной системы пользования недрами. Предусмотрено представление документов и отчетности в электронной форме через электронный кабинет. Геологическое изучение предлагается заменить на комплексный (сквозной) специальное разрешение сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей. Планируется установить исчерпывающий перечень случаев предоставления спецразрешения без проведения аукциона и вдвое сократить список документов для его предоставления. Определяется четкий и исчерпывающий перечень случаев, когда возможно аннулировать разрешение на пользование недрами, а также случаев его временной остановки. "Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу", — указано в сообщении. Напомним, в начале марта профильный комитет утвердил текст доработанного закона. Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада отправила этот закон на доработку в профильный комитет. Кроме того, в Украине могут ужесточить ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых. ВРУ в ноябре 2020 поддержала за основу соответствующий законопроект №3576.