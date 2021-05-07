51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек снова стали объектом обсуждений в сети. Экс-любимых давно заподозрили в воссоединении, и инсайдер поспешил внести ясность. По словам приближенного к паре человека, между певицей и актером действительно есть связь. Несмотря на то что Дженнифер и Бен разошлись 17 лет назад, у них все еще много общих тем. По словам источника, они не могут наговориться, с удовольствием проводя массу времени вместе. "Они прекрасно проводят время. Прошли годы с момента их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе", — рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес снова в поиске (фото: instagram.com/jlo) Правда, все тот же близок к паре аноним утверждает, что романтики в этом общении нет. Пара в прекрасных отношениях — была после расставания и осталась сейчас. Как известно, Лопес дружит со всеми своими бывшими мужчинами и парнями. К слову, Аффлек еще до расставания Лопес с Родригесом делал ей комплименты. Недавно он увлекся цветущим внешним видом звезды: "Где ты прячешь свой источник молодости Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003-м году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?». Ранее Дженнифер показала волшебное фото с мамой и дочерью.