У травні на українців чекають нові тарифи на газ, а також правила призначення субсидій.

Про головні нововведення травня пише НАРОДНА ПРАВДА.Річний тариф на газ

В Україні з 1 травня 2021 року вводяться річні тарифи на газ для населення. Діяти вони будуть до 30 квітня 2022 року. Ціну введуть за замовчуванням для всіх споживачів (в добровільному порядку можна буде вибрати і місячний тариф).

Як повідомляла раніше НАРОДНА ПРАВДА, річні тарифи на газ для населення вже оприлюднені. Нові ціни почнуть діяти з 1 травня 2021 року і, в порівнянні з рівнем початку року, складуть в середньому 8 гривень за кубометр. «Нафтогаз» встановив річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр. При цьому в тих регіонах, де «Нафтогаз» є постачальником останньої надії, він встановив ціну на рівні 9,57 гривень за кубометр.

Найвища ціна на газ у Житомирській, Чернівецькій, Херсонській обласних енергопостачальних компаній — 13,50 грн за куб.м.Субсидії

В Україні змінили форми заяви про призначення і надання житлової субсидії в грошовій формі і декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

З травня одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку в органи соціального захисту населення. Заявки можна буде подавати протягом п’яти місяців по пошті або онлайн. Крім того, тепер всі субсідіанти отримуватимуть виплати «живими грошима» — тобто в готівковій формі.

При цьому субсидії не будуть призначатися в таких випадках:

у одержувача є 100 тис. гривень на депозитному рахунку в банку;

одержувач купив новий автомобіль;

одержувач за один раз купив валюти більш ніж на 50 тис. гривень.

Ціни на електроенергію

Як повідомлялося раніше, ціни на електроенергію для населення в Україні залишаться на рівні 1,68 грн за кВт * год – пільговий тариф продовжили до 1 липня.

Герман Галущенко, якого 29 квітня Верховна Рада призначила міністром енергетики, заявив, що уряд працює над пошуком механізму, який дозволить зменшити плату за електроенергію для певних верств населення.Карантин

Київська та Миколаївська області можуть з 1 травня перейти з «червоної» відразу в «жовту» зону карантину. Нагадаємо, 1 травня послаблює карантинні обмеження також Київ, в столиці в звичайному режимі почне працювати громадський транспорт, відновлять роботу також ярмарки, ринки, заклади громадського харчування та спортзали.ЗНО

Основна сесія тестування пройде з 21 травня по 10 червня. Випускникам необхідно здати п’ять предметів з 12 представлених.

хімія — 21 травня;

іспанська, німецька, французька мови — 24 травня;

англійську мову — 25 травня;

математика — 28 травня.

Тестування з інших предметів пройде вже в червні.