На Донбассе 6 мая боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня, двое украинских военных погибли, еще один ранен (он в тяжелом состоянии).

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики обстреливали позиции ООС вблизи Луганского, Новгородского, Пивденного, Пищевика, Шумов, Новотошковского, Зайцево, Новотроицкого и Песков. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также возле Талаковки по позициям украинских военных с БПЛА сбросили два выстрела ВОГ-17, а возле Пивденного провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

В результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили смертельное огнестрельное пулевое ранение. Еще один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали, он в тяжелом состоянии.

Украинские военные открывали огонь в ответ. О нарушениях со стороны боевиков сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 мая, зафиксировано 5 нарушений режима «тишины».

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