В Киеве правоохранители задержали двоих злоумышленников, которые из мести подожгли 41-летнего мужчину. В итоге пострадавший с ожогами 80% тела умер в больнице.

Подробности сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как пояснили правоохранители, злоумышленник со своим товарищем решил отомстить незнакомцу, который оскорбил его малолетнего сына. Они облили обидчика горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.

Трагедия произошла вчера около 19:30 часов. В полицию позвонил прохожий, который услышал мольбы о помощи мужчины, на котором горела одежда. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, врачи и работники полиции.

Уже через два часа пара поджигателей была задержана.

«Мы установили, что в недострой к 41-летнему мужчине пришли двое местных жителей, которые сначала вступили в конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли. В течение двух часов мы установили личности этих мужчин и задержали по месту их проживания. Свои действия задержанные объяснили тем, что потерпевший якобы оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

https://www.youtube.com/watch?v=CCFf5YSQMII&t=33s

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Ранее Киевская городская прокуратура сообщила подробности жуткой трагедии, которая произошла на улице Ревуцкого. 16-летний подросток, напомним, зарезал своих родителей, а также 8-летнего брата. Соседи семьи утверждают, что погибшие не следили за детьми, любили выпить и подраться. Подросток, который совершил тройное убийство, часто жаловался на поведение родителей.