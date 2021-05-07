Радоницу 2021 мы традиционно отметим на девятый день после Пасхи, то есть 11 мая. В народе этот день также называют Проводами, проводы, Поминками или могилка — все зависит от региона Украины. Что можно и нельзя делать в день поминовения усопших родных и близких — читайте далее в нашем материале. Радоница происходит от слова "радость", ведь в этот день принято радоваться за усопших, которые перешли в мир иной. Поэтому грустить и плакать в этот день нельзя. Главные традиции поминальных дней в Украине Пожалуй, основной традиции Радоницы является посещение кладбища. Но прежде принято посетить храм, где нужно помолиться за родных и близких, которые оставили нас. Могилу, где покоятся родные, следует привести в порядок. Обычно это делают накануне, но не запрещено убираться и в этот день. У могилы можно оставить цветы (желательно живые, а не искусственные), пасхальное яйцо и кусочек пояса — такие дары обычно негласно "передаются" нуждающимся. На могиле нужно зажечь свечу в лампадке. Что нельзя делать на Радоницу Пожалуй, главной запретом сей день является оплакивания усопших, ведь о них нужно вспоминать без грусти, а с теплом и только добрыми словами. А вот есть, пить алкоголь — даже освящен в церкви кагор, устраивать шумные посиделки и гуляния, курить — на кладбище нельзя. Оставлять алкоголь, сигареты на могилах не стоит — к церковной традиции поминовения усопших это не имеет никакого отношения. "Возлагать еду на могилы — не православно, ее вообще нельзя класть поверх могилы. Мы не поддерживаем переедания и" напивання "на могилах, тем более когда после людей остается куча еды и мусора на гробах и у них", — говорит митрополит ПЦУ Черкасский и Чигиринский Иоанн. Ранее мы писали, когда в Украине День матери, и какие традиции этого праздника.