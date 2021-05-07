Республиканцы Палаты Представителей Конгресса США начали свое расследование происхождения COVID-19. Они настаивают на необходимости тщательно проверить версию об утечке вируса из Уханьского Института вирусологии в Китае. Об этом пишет The Washington Post. Сообщается, что конгрессмены-республиканцы требуют от федерального правительства США опубликовать все имеющиеся данные о возможной утечке из лаборатории в Ухане. "Понимание причины этой пандемии и обеспечения того, чтобы подобное никогда не повторилось — это важный вопрос, стоящий перед миром сегодня. Учитывая ставки, мы не можем позволить себе довольствоваться ограниченным или политизированным пониманием происхождения этой ужасной болезни", — написал член Палаты представителей Майк Галлахер (республиканец, Висконсин) в письме директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Председатель Комитета Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти МакМоррис Роджерс (республиканка, Вашингтон) и два ведущих республиканцев попросили госсекретаря Энтони Блинкена опубликовать все документы о происхождении COVID-19, связанные с фактическими утверждениями, которые заявляла администрация Дональда Трампа. При нем Госдеп делал заявление о том, что лаборатория Уханя скрывала свою работу с китайскими военными и в нескольких исследователей были симптомы, похожие на COVID, еще осенью 2019 года. "Мы надеемся, что ваше заявление о выяснении причин этой пандемии будет включать рассмотрение всех возможных причин, включая возможность случайной утечки из лаборатории", — говорится в письме Блинкеном. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад о COVID, согласно которой версия об утечке из лаборатории маловероятна. После этого официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин призвала ВОЗ заняться изучением утечки коронавирусной инфекции с американской военной лаборатории.