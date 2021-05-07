В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 7 мая.

Практически по всей стране сегодня пройдут дожди, местами с грозами. Осадков не прогнозируют только на крайнем юге и на востоке.

Температура воздуха составит 14-19 градусов тепла, на юге и востоке до 22 тепла.

7 мая в большинстве районов центральных, северных, восточных, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности. Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на лето. По его словам, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на май — средней месячной температуры и количества осадков.