Свергнуть режим Владимира Путина в России невозможно посредством только политической борьбы оппозиционных партий и протеста гражданского общества.

Такое мнение высказал в эфире Апостроф TV российский журналист, экс-депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко.

Эксперт сравнил Россию с «фашистской страной», где нет оппозиции и гражданского общества:

«У нас нет оппозиции, у нас есть протест. Но он раздавлен на сегодняшний момент».

Он также отметил, что примеров, когда в результате внутреннего протеста фашистские режимы свергаются, в истории человечества не существует:

«Фашистские режимы исчезают либо в результате военного поражения, либо в результате смерти диктатора. Других вариантов гибели фашистских режимов, тем более таких, как путинский, не существует. В истории таких примеров нет».

Игорь Яковенко также заявлял, что прямое вторжение российских войск в Украину ускорит падение режима российского президента Владимира Путина.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Россия продолжит опрометчивые или агрессивные действия как по отношению к Украине, так и по отношению к другим странам — партнерам США, Вашингтон ответит. Не с целью эскалации или поиска конфликта, а потому, что такие действия не могут оставаться безнаказанными.

