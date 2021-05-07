Смертность от COVID-19 в Украине в реальности намного выше официальной статистики — 138 507 человек против официальных 46 737 человек.

К такому выводу пришли эксперты независимой исследовательской организации «Институт показателей и оценки здоровья» при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

Эксперты оценили общее количество смертей от COVID-19 путем сравнения ожидаемых смертей от всех причин, основанных на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии.

«Затем этот показатель «избыточной смертности» был скорректирован для исключения случаев смерти, косвенно связанных с пандемией (например, из-за людей с заболеваниями, не связанными с COVID-19, избегающих медицинских учреждений), а также смертей, предотвращенных пандемией (например, снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий из-за меньшей мобильности)», — поясняют специалисты.

В итоге оказалось, что COVID-19 стал причиной 6,9 миллионов смертей в мире (более чем вдвое превышает официальные цифры).

По данным IHME, в число стран, где втрое занижены данные о смертности входят:

Румыния (87,6 тысяч против 28,3 тысяч согласно официальной статистике),

Индия (654,4 тысячи смертей против 221 тысячи),

Мексика (617 тысяч против 217 тысяч).

Страны, где показатели смертности занижены в 10 и более раз:

Япония (108 тысяч фактических против официальных 10,4 тысяч смертей),

Египет (170 тысяч против 13,5 тысяч),

Казахстан (81,7 тысяч против 5,6 тысяч).

В России показатель смертности занизили в 5,4 раза — 593,6 тысяч смертей из-за коронавируса против 109,3 тысяч по официальным данным.

В США официальная статистика смертности из-за Covid-19 в занижена в 1,6 раза — 905,3 тысяч смертей против 574 тысяч согласно официальным данным.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина преодолела третью волну пандемии COVID-19. Она была самой смертоносной.

Известный волонтер заявил, что в одной из больниц Киевской области врачи подделывают справки больных COVID-19, чтобы быстрее выписать из больницы.