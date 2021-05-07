Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в июле-августе Украина ожидает первые поставки вакцины NovaVax. Что касается вакцины CoviShield от Serum Institute, то наша страна оказалась в заложниках ситуации, ведь Индия заблокировала экспорт препарата.

Подробности переговоров с владельцем Serum Institute Сайрусом Пунавалом Степанов озвучил в Facebook.

В ходе переговоров, по его словам, была достигнута договоренность о поставках в Украину вакцин NovaVax и AstraZeneca/CoviShield.

«Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалом возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин — с 2 до 4 млн доз. Что касается поставок AstraZeneca/CoviShield, хочу напомнить, что согласно нашему контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на экспорт. В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания», — написал Максим Степанов.

Как сообщалось ранее, Национальный план по вакцинации от COVID-19 в апреле недовыполнили в 4 раза — в прошлом месяце врачи сделали менее 800 тысяч прививок, хотя планировалось вколоть 2,5 миллиона доз.

Европейский союз расширил список третьих стран, гражданам которых разрешили посещать территорию стран-участниц ЕС в период пандемии COVID-19. Вполне ожидаемо, что Украины в нем нет.