Украина преодолела третью волну пандемии COVID-19. Она была самой смертоносной.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов у себя в Facebook.

По его словам, пик третьей волны пришелся на конец марта и начало апреля. Он также добавил, что третья волна была самой смертоносной и унесла больше жизней, чем первые две. Во время пика пандемии в больницах Украины на кислородной терапии находилось 44 тысячи пациентов:

«Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники — это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие «шашлыки» не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску».

Известный волонтер заявил, что в одной из больниц Киевской области врачи подделывают справки больных COVID-19, чтобы быстрее выписать из больницы.

Главный санитарный врач Виктор Лишко пояснил, когда украинцам начнут колоть вторую дозу вакцины от COVID-19.