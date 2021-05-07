Пророссийские боевики из начатую 7 мая семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреливали украинские позиции по запрещенных минскими соглашениями минометов, а также гранатометов. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook. Под минометный огонь противника попадали украинские военные, которые защищают Пески. Там оккупанты применили минометы 82-го и 120-го калибров, а также ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Вблизи Верхнеторецком и Невельского позиции подразделений Объединенных сил боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Авдеевки оккупанты применили еще и ручные противотанковые гранатометы. Кроме того, пророссийские боевики совершили дистанционное минирование территории вблизи Южного. Наемники применили запрещены мины ПОМ-2. "Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", — добавили в штабе. Напомним, вчера на Донбассе погибли двое украинских военных, а еще один получил ранения. Оккупанты вчера 16 раз обстреливали украинские позиции. Как писало РБК-Украина, вчера на Донбассе погиб военнослужащий из Житомирской области.