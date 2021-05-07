Этот предмет гардероба встречается на улицах не так часто — и зря! Юбка в бельевом стиле запросто сделает из каждой шикарную женщину. Об этом рассказала в своем Instagram стилист Зоя Панина. "Сейчас посмотрите последние 20 фотографий в телефоне. Во что вы одеты? Джинсы, худые с трениках, офисный костюм, атласная или шелковая юбка. Сдается мне, что последний вариант встретится реже", — написала стилист. Она добавила, что атласная или шелковая юбка — универсальная подружка в гардеробе каждой. "Она с удовольствием сходит с вами в ресторан, на свидание или любой другой запах. Но больше всего на свете она любит повседневные выходы! Возьмите любое фото с телефона. Мысленно замените джинсы или треники юбкой — и вуаля! Образы на каждый день готовы ", — посоветовала стилист. Как носить юбку в бельевом стиле летом 2021 С пиджаком и грубым обувью Со свитером-оверсайз, для прохладного вечера И с кроссовками, и с босоножками С худые с яркими принтами Светлая юбка в бельевом стиле будет особенно актуальной Юбки ярких цветов — тоже в тренде

Как носить юбку в бельевом стиле в 2021 году (фото: instagram.com/ya_zoya_) Напомним, стилист назвала топ ошибок в одежде, сильно дешевле образ. Читайте также: стилист показала, как носить массивные цепи в 2021 — на купальниках и очках.